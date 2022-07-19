MrHemming

Дмитрий Мельников MrHemming

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10024; Создаю современный, удобный дизайн &#10024;
  • Лендингов
  • Интернет-магазинов
  • Корпоративных сайтов
  • Банеры
  • Адаптивы
Рабочие инструменты

Figma - вся магия воплощения проекта в жизнь, готовится на этой платформе;

Photoshop - дополнительный инструмент в работе с фотографией и вырезанием фона

Рабочая схема

  • Заказчик заполняет бриф.
  • Изучаю ваше ТЗ, прототип.
  • Работаю по предоплате. Люблю серьезность и ответственность в работе с проектом, тем самым стараюсь себя страховать от недобросовестных заказчиков. Ну а в случае того если что-то пойдет не так в процессе нашей работы, готов вернуть предоплату.
  • Готовлю дизайн в заданный срок.
  • Согласование проекта
  • Адаптивы
  • Передача готового проекта + оплата
🚀 Правки - мне полезно, а вам приятно)

Совершенно спокойно отношусь к правкам, потому что результат должен устраивать клиента. Правки делаю бесплатно)

Контакты

Telegram: @MrHemming

Instagram: mrhemming

E-mail: [email protected]

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