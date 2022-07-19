✨ Создаю современный, удобный дизайн ✨

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Банеры

Адаптивы

Figma - вся магия воплощения проекта в жизнь, готовится на этой платформе;

Photoshop - дополнительный инструмент в работе с фотографией и вырезанием фона

✔ Рабочая схема

Заказчик заполняет бриф.

Изучаю ваше ТЗ, прототип.

Работаю по предоплате. Люблю серьезность и ответственность в работе с проектом, тем самым стараюсь себя страховать от недобросовестных заказчиков. Ну а в случае того если что-то пойдет не так в процессе нашей работы, готов вернуть предоплату.

Готовлю дизайн в заданный срок.

Согласование проекта

Адаптивы

Передача готового проекта + оплата

Совершенно спокойно отношусь к правкам, потому что результат должен устраивать клиента. Правки делаю бесплатно)

✏ Контакты

Telegram: @MrHemming

Instagram: mrhemming

E-mail: [email protected]