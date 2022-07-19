✨ Создаю современный, удобный дизайн ✨
- Лендингов
- Интернет-магазинов
- Корпоративных сайтов
- Банеры
- Адаптивы
Figma - вся магия воплощения проекта в жизнь, готовится на этой платформе;
Photoshop - дополнительный инструмент в работе с фотографией и вырезанием фона
✔ Рабочая схема
- Заказчик заполняет бриф.
- Изучаю ваше ТЗ, прототип.
- Работаю по предоплате. Люблю серьезность и ответственность в работе с проектом, тем самым стараюсь себя страховать от недобросовестных заказчиков. Ну а в случае того если что-то пойдет не так в процессе нашей работы, готов вернуть предоплату.
- Готовлю дизайн в заданный срок.
- Согласование проекта
- Адаптивы
- Передача готового проекта + оплата
Совершенно спокойно отношусь к правкам, потому что результат должен устраивать клиента. Правки делаю бесплатно)
✏ Контакты
Telegram: @MrHemming
Instagram: mrhemming
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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