👋 Привет!
Меня зовут Алексей, можно просто Леша.
Сами дизайны делаю в Figma, некоторые вещи в Photoshop, которым также хорошо владею
Слежу за новыми трендами и фишками в веб-дизайне, чтобы результат вас не просто порадовал, а вызвал приток положительных ВАУ-ВАУ эмоций
Еще люблю бегать по утрам под музычку, кататься на велике, гладить кошку и вкусно кушать, ну а кто не любит
✅ Что я предлагаю:
👍соблюдение сроков работ
👍ответственный подход
👍адекватная обратная связь
👍внесение правок
👍бонусы постоянным клиентам
✅ Сделаю дизайн:
🔥 лендинга
🔥 корпоративного сайта
🔥 интернет-магазина
🔥 сайта-визитки
🔥 промо-сайта
🔥 таплинка
✅ Как будем работать:я смотрю ТЗ, вы заполняете небольшой бриф
решаем по стоимости и срокам, вносите предоплату 40%
делаю дизайн макета
вношу правки, если надо
вносите оставшиеся 60% стоимости
отдаю макет и обмениваемся довольными отзывами
❗ если вдруг вам не понравился дизайн - верну предоплату, вкусы у всех разные и никто не застрахован от того, что они могут не совпасть❗
✅ Мой блог:
👉 Instagram - https://www.instagram.com/alex_legkovsky/
☎ Контакты:
👉 Skype - alexlegkovsky
👉 Telegram - https://t.me/a_legkovsky
👉 E-mail - [email protected]
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