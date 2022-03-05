🔥🔥🔥 Делаю клевые дизайны сайтов с понятной структурой 🔥🔥🔥

👋 Привет!

Меня зовут Алексей, можно просто Леша.

Сами дизайны делаю в Figma, некоторые вещи в Photoshop, которым также хорошо владею 

Слежу за новыми трендами и фишками в веб-дизайне, чтобы результат вас не просто порадовал, а вызвал приток положительных ВАУ-ВАУ эмоций 

Еще люблю бегать по утрам под музычку, кататься на велике, гладить кошку и вкусно кушать, ну а кто не любит 

✅ Что я предлагаю:

👍соблюдение сроков работ

👍ответственный подход

👍адекватная обратная связь

👍внесение правок

👍бонусы постоянным клиентам

✅ Сделаю дизайн:

🔥 лендинга

🔥 корпоративного сайта

🔥 интернет-магазина

🔥 сайта-визитки

🔥 промо-сайта

🔥 таплинка

✅ Как будем работать:

я смотрю ТЗ, вы заполняете небольшой бриф

решаем по стоимости и срокам, вносите предоплату 40%

делаю дизайн макета

вношу правки, если надо

вносите оставшиеся 60% стоимости

отдаю макет и обмениваемся довольными отзывами 

❗ если вдруг вам не понравился дизайн - верну предоплату, вкусы у всех разные и никто не застрахован от того, что они могут не совпасть❗

✅ Мой блог:

👉 Instagram - https://www.instagram.com/alex_legkovsky/

☎ Контакты:

👉 Skype - alexlegkovsky

👉 Telegram - https://t.me/a_legkovsky

👉 E-mail - [email protected]