Создаю продуманный и эстетичный дизайн сайтов и инфопродуктов

👋 Привет!

Меня зовут Карина, я веб-дизайнер.

Уже больше года я занимаюсь разработкой дизайнов сайтов,

инфопродуктов и оформлением соцсетей.

Я люблю свою работу и за каждый проект берусь с большим удовольствием!

Также я стараюсь не стоять на месте, поэтому постоянно совершенствую свои навыки.

💪 Моя специализация

Лэндинги

Многостраничные сайты

Интернет-магазины

Приложения

Визуал для соцсетей (ВКонаткте / Facebook / Instagram)

Рекламные креативы

Баннеры

 Figma

Figma — мой основной инструмент для работы.

Также имею навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Tilda.

👍 Мои гарантии

Качественная работа

Соблюдение сроков работы

Быть на связи (даже после завершения работы над проектом)

✉ Напишите мне, если у вас есть какие-либо предложения или вопросы.

﻿Я с радостью вам отвечу!