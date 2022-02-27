Создаю продуманный и эстетичный дизайн сайтов и инфопродуктов
👋 Привет!
Меня зовут Карина, я веб-дизайнер.
Уже больше года я занимаюсь разработкой дизайнов сайтов,
инфопродуктов и оформлением соцсетей.
Я люблю свою работу и за каждый проект берусь с большим удовольствием!
Также я стараюсь не стоять на месте, поэтому постоянно совершенствую свои навыки.
💪 Моя специализация
- Лэндинги
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
- Приложения
- Визуал для соцсетей (ВКонаткте / Facebook / Instagram)
- Рекламные креативы
- Баннеры
Figma
Figma — мой основной инструмент для работы.
Также имею навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Tilda.
👍 Мои гарантии
- Качественная работа
- Соблюдение сроков работы
- Быть на связи (даже после завершения работы над проектом)
✉ Напишите мне, если у вас есть какие-либо предложения или вопросы.
Я с радостью вам отвечу!
- Telegram: @karinakuul
- Эл. почта: [email protected]
- Instagram: @kkuul_design
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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