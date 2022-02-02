Здравствуйте!

Меня зовут Наталья и я начинающий дизайнер мобильных приложений. Успешно освоила программу Figma на курсах содействия занятости в ТГУ.

Мои навыки

UX / UI дизайн

UI Kit

Прототипы

Анализ приложений конкурентов

Мудборд

Буду рада сотрудничеству, готова выложиться на все 100 % для достижения 100% результата!

Примеры моих работ http://salih.nata.tilda.ws