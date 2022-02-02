NataSalih

Наталья NataSalih

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья и я начинающий дизайнер мобильных приложений. Успешно освоила программу Figma на курсах содействия занятости в ТГУ.

Мои навыки

  • UX / UI дизайн
  • UI Kit
  • Прототипы
  • Анализ приложений конкурентов
  • Мудборд
Буду рада сотрудничеству, готова выложиться на все 100 % для достижения 100% результата!

Примеры моих работ http://salih.nata.tilda.ws

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Отзывы заказчиков

zipoo
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужен начинающий UI_UX дизайнер для страртапа
Справилась с задачей быстро. Рекомендую
Оплата чётко в срок, адекватная и чётко поставленная задача
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$4/час
от $100от 14 дней
нет рейтинга