Здравствуйте!
Меня зовут Наталья и я начинающий дизайнер мобильных приложений. Успешно освоила программу Figma на курсах содействия занятости в ТГУ.
Мои навыки
- UX / UI дизайн
- UI Kit
- Прототипы
- Анализ приложений конкурентов
- Мудборд
Примеры моих работ http://salih.nata.tilda.ws
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Справилась с задачей быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Оплата чётко в срок, адекватная и чётко поставленная задача
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$4/час
от $100от 14 дней
нет рейтинга