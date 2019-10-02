Ищется фулстек-разработчик для создания мини CRM-сервиса с возможностью авторизации по номеру или email. Проект включает базу клиентов, расписание и систему напоминаний. Дизайн уже разработан. Оплата по этапам, возможна дальнейшая работа над проектом.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется начинающий full stack разработчик для создания небольшого клиентского сервиса на React. Необходимо реализовать авторизацию, базу клиентов, расписание и систему напоминаний. Оплата за выполненную работу. Возможность дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении задач.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимы короткие и привлекательные тексты к серии фотографий регистрации брака для публикации на Яндекс Дзен. Тематика свадебная, требуется создать креативные описания для 20-30 серий фотографий, подчеркивающие атмосферу и эмоции события.Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется начинающий UI/UX дизайнер для улучшения дизайна личного кабинета продукта. Проект находится на стадии разработки. Ожидается работа над интерфейсами и возможное сотрудничество на постоянной основе.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу исполнителей для своего нового продукта. Рейтинг тренеров. Тренер регистрируется - оставляет о себе информацию - люди посетившие его ( воспользовавшиеся услугой) или если тренер отправил ссылку из личного кабинета кому то оставили о ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5000
Относительного старого проекта - создать новый аналог старому и доработать нужный функционалВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужно оценить и приступить к созданию облачного проекта для ведения бизнеса, включающий в себя склад + CRM и многое другое. Краткая информация из чего он состоит будет прикреплена в документе. Бюджет небольшой. после запуска проекта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
Дорогой друг или подруга. Тебе надоело вечно искать работу, работать на жирных боссов, которые не замечают тебя или честно используют, Ты думаешь, что стоишь гораздо больше, но тебя не ценят. Ты хочешь стать частью большого проекта? Реализовать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад