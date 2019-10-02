zipoo

Сергей zipoo

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

NataSalih
Наталья 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужен начинающий UI_UX дизайнер для страртапа
Оплата чётко в срок, адекватная и чётко поставленная задача
Справилась с задачей быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
softlevel
Павел 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
5 лет назад
CRM для клиник
Работать просто и приятно. С оплатой никаких проблема.
Год в работе. Проект благополучно приближается к логическому завершению. Павлом доволен. Все с пол слова понимает и даёт логические реализации инструментов
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