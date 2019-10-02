Дорогой друг или подруга. Тебе надоело вечно искать работу, работать на жирных боссов, которые не замечают тебя или честно используют, Ты думаешь, что стоишь гораздо больше, но тебя не ценят. Ты хочешь стать частью большого проекта? Реализовать ...