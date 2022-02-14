Нужно сделать правки на баннерах

Необходимо создать несколько баннеров по следующему ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Ihto3I4JCvjDdW06-GjwJY5Ff-bhSX1z8JDuGPmzuH0/edit Стоимость - 500р/баннер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 10 простеньких баннеров для Telegram канала, все сделанные примерно по одному шаблону.
Нужно сделать ряд мелких правок вроде изменения некоторых элементов, размера шрифта.
Исходники PSD присутствуют. Примеры баннеров прикрепляю.
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