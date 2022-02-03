Сделать анимированные html5 баннеры для google ads

БаннерыЗакрыт3 заявки712 просмотров
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Задача:

Нужно сделать анимированные html5 баннеры для google ads по шаблону из figma. Можно amphtml, разница в формате для нас небольшая. Макет выглядит примерно так

http://joxi.ru/RmzDBOvTvREJjA

Там 6-12 разных вариантов, но еще решим, сколько будем по итогу делать.

Предполагаю, что анимация будет простейшей – появление текста и некоторых

элементов. Ничего особенного. Для такого рода задач должно хватить online сервисов, которые сразу умеют все размеры делать, как и разные форматы. Если что, то

список размеров можно найти в официальной справке. Еще попрошу сделать

статический 1 к 1 и 1.91 к 1 форматы.

https://support.google.com/google-ads/answer/1722096?hl=ru#zippy=,%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-html

Например, этот сервис должен уметь, но не факт. https://www.creatopy.com/ru/

Условия:

Эта задача разовая, но ищем человека, с которым сможем сотрудничать на постоянной основе. Т.е. нужен дизайнер, который сможет сделать

новый дизайн и срезу же сделать html5. Поэтому

попрошу показать свое портфолио с баннерами, в идеале, с ТЗ.

Если есть анимированные, то можно и их то же показать, будет плюсом.

HTML
2 года назад
guest_14836230061348
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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