Дизайн баннеров и иконок для оконного сайта

Нужны элементы дизайна для сайта оконной тематики, а именно баннеры для главной и внутренних стр., картинки для анонсов материалов. В дальнейшем понадобятся иконки (в идеале в формате .swg) и пр. элементы дизайна. для сайта. Для ориентира сайт на сборке Аспро. Корпоративный сайт 3.0 https://allcorp3-demo.ru/

В ответе на заказ укажите примеры подобных работ и запрашиваемую стоимость за 1 главный баннер для главной стр. сборки.