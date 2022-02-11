Дизайн баннеров и иконок для оконного сайта

БаннерыЗавершен7 заявок627 просмотров
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Нужны элементы дизайна для сайта оконной тематики, а именно баннеры для главной и внутренних стр., картинки для анонсов материалов. В дальнейшем понадобятся иконки (в идеале в формате .swg) и пр. элементы дизайна. для сайта. Для ориентира сайт на сборке Аспро. Корпоративный сайт 3.0 https://allcorp3-demo.ru/

В ответе на заказ укажите примеры подобных работ и запрашиваемую стоимость за 1 главный баннер для главной стр. сборки.

2 года назад
e_volchenko
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Shapovalova_web
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$15
1 день
UAH
Спасибо, все хорошо и быстро.
Спасибо за сотрудничество!
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