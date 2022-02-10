Рекламный банер

Нужен дизайнер высокого уровня, умеющий обрабатывать фото в определенной стилистике. ТЗ здесь: https://docs.google.com/presentation/d/1elc35JAODgan3BMN32TAsUBQMw0sIL2O/. Нужна цена на 2 креатива для Инстаграма. Срок выполнения: 3 дня. Аттачьте, пожалуйста, примеры именно в этой стилистике. Спасибо! PS: Если сработаемся, будет постоянная работа.