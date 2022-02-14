Нарисовать баннер 1920х1080 для частной клиники

Добрый день! Нужно оформить инфографику нескольких карточек для маркетплейса. Исходные фото имеются. В ответ к отклику присылайте примеры Ваших карточек, срок работы и цену за 1 карточку (3 картинки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для главной страницы ВИВО Клиник нужно нарисовать баннер про масочный наркоз с препаратом Севоран. Баннер должен рекламировать услугу проведения хирургических операций с использованием этого препарата. Можно ориентироваться на эту информацию. Отдельно можно отметить, что безопасно для детей. Баннер должен быть в едином стиле с предыдущими.
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