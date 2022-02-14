Нарисовать баннер 1920х1080 для частной клиники

Для главной страницы ВИВО Клиник нужно нарисовать баннер про масочный наркоз с препаратом Севоран. Баннер должен рекламировать услугу проведения хирургических операций с использованием этого препарата. Можно ориентироваться на эту информацию. Отдельно можно отметить, что безопасно для детей. Баннер должен быть в едином стиле с предыдущими.