Нужны элементы дизайна для сайта оконной тематики, а именно баннеры для главной и внутренних стр., картинки для анонсов материалов. В дальнейшем понадобятся иконки (в идеале в формате .swg) и пр. элементы дизайна. для сайта. Для ...
Разработать дизайн для рекламных квизов и баннеров под соц сети + пост
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн квизов и баннеров для соц сетей и медиа файлы для постов (также нужны баннера) переводящего пользователей на данный квиз, баннер. Профиль недвижимость. Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн.
Сейчас планируем создание 5 штук квизов и баннеров и 10 шт медиа файлов к постам
В файлах и по ссылке пример привлекательного для нас дизайна для постов https://drive.google.com/drive/folders/1ucGLK0jSGB...
Также в файлах презентация для ориентира по стилю, который мы хотим видеть в квизе / баннере и по ссылке ориентир: http://go.studia-54.ru
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