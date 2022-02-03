Разработать дизайн для рекламных квизов и баннеров под соц сети + пост

Разработать дизайн квизов и баннеров для соц сетей и медиа файлы для постов (также нужны баннера) переводящего пользователей на данный квиз, баннер. Профиль недвижимость. Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн.

Сейчас планируем создание 5 штук квизов и баннеров и 10 шт медиа файлов к постам

В файлах и по ссылке пример привлекательного для нас дизайна для постов https://drive.google.com/drive/folders/1ucGLK0jSGB...

Также в файлах презентация для ориентира по стилю, который мы хотим видеть в квизе / баннере и по ссылке ориентир: http://go.studia-54.ru