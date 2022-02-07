Комплекс графических и оформительских работ для магазина техники

Нужны элементы дизайна для сайта оконной тематики, а именно баннеры для главной и внутренних стр., картинки для анонсов материалов. В дальнейшем понадобятся иконки (в идеале в формате .swg) и пр. элементы дизайна. для сайта. Для ...
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Необходимо изготовление баннеров, постеров, табло, web и пр. в уже установленной и сформированной стилистике с фирменным персонажем. Точное ТЗ в лс
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