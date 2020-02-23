Заказать баннер для Instagram

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  • Баннер для Instagram

    Необходимо сделать баннер, для Instagram. Цель баннера - оформление записи прямых эфиров, что бы посетитель аккаунта в Instagram мог легко найти и просмотреть запись нужного ему эфира. Нужно баннер сделать как шаблон, в котором можно будет ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламный баннер

    $10

    Баннер для instagram story и post Реклама аккаунта  кондитерской . В баннере нужно указать готовые изделия их цену.

    Баннер для Instagram
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламный баннер

    Нужно сделать рекламный  баннера для instagram story. Магазина женской одежды . Вся доп.  информация в лс

    Баннер для Instagram
    Баннеры43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищем веб-дизайнера

    У нас отличная команда, которая умеет создавать и выводить на рынок востребованные продукты. Уже 4 года мы занимаемся разработкой и производством бытовых изделий. Мы ищем вдумчивого дизайнера, который станет частью нашей команды на долгие годы. [b]Вам предстоит:[/b]  • ...

    FigmaIllustratorБаннер для InstagramSketch
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рекламный баннер для instagram

    Необходимо сделать рекламный баннер для instagram (1080*1080)  Реклама канала в telegram по поиску работы http://t.me/promo_kharkiv На баннере нужно акцентировать внимание на том что работа для студентов и з.п ежедневная от 300 грн/день. Пример дизайна в котором ожидаю увидеть ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для instagram

    Привет сделали мне баннер он мне не нравится, нужно сделать по лучше, пример пришлю.

    Баннер для Instagram
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Продающий баннер для Instagram

    Задание предельно простое. Нужен продающий баннер для рекламы в пабликах. Товар: термокружки старбакс. ТЗ нет доверяю вашему экспертному мнению)).

    Баннер для Instagram
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 3 баннера для Instagram!

    Нам требуются баннеры не для сайта, а для инстаграм-аккаунта. Вместе с откликом на объявление, пожалуйста, прикрепляйте свое портфолио именно с работами для инстаграм! Изучите ТЗ. Размер - квадрат (стандартный для инстаграм). Необходимо сделать до пятницы 25.01.

    Баннер для Instagram
    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление группы BK, Instagram, Facebook

    [u][b]Задача: [/b][/u] Разработать оформление: * группы ВК (обложка, аватар, wiki-меню,шаблон для постов, баннер) * группа Instagram (аватарка, шаблон для постов, баннер) * группа Facebook (аватарка, обложка, шаблон для постов, баннер) [u][b]Условия: [/b][/u] Оплата договорная, готовы обсуждать. ...

    Баннер для FacebookБаннер для Instagram
    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать баннер для Instagram

    $5

    [b]ЧТО СДЕЛАТЬ [/b]Нарисовать 1 рекламный баннер для Instagram (квадрат).  [b]БАННЕР [/b]Квадрат (1-высота, 1 - ширина). Размер: 1080 x 1080 px [b]ПРИМЕР [/b]Во вложении три примера и картинка для баннера. 1 пример: нравится расположение текста, шрифты (в нашем баннере будет то же 4 ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер для Instagram

    Нужен человек, который на регулярной основе сможет делать баннеры такого плана для Instagram https://www.instagram.com/onlinepokerstats/ https://www.instagram.com/pokerstatistics/ Нужно красиво вместить на картинку преимущества, логотип и покерную символику, также как в примерах выше Так как работа несложная, сроки выполнения очень строгие. До ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер для instagram под конкурс.

    Нужен баннер для instagram под конкурс. Чтобы было понятно, суть конкурса: рассказать историю отом, что для вас быть мамой и как изменилась ваша жизнь после рождения сына или дочки. Это может быть слоган или небольшая история. ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн 2 баннеров в Instagram

    $10

    Необходимо сделать 2 баннера, после согласования победителя и баннера нужно будет их разрезать на 9 частей, чтобы можно было выложить в Instagram Баннер 1 ·        Подобрать  тематическую картинку высокого качества (для Instagram) на тему «бизнес-коучинг»,«консалтинг», «развитие бизнеса». ·        Разместить на ...

    Баннер для Instagram
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры для Instagram и FB

    [b]Описание:[/b] Баннеры нужны для рекламы сайта по ретуши фотографий в соц. сетях. Текст на баннерах сделайте произвольный, как шаблон, потом сам поправлю. Если необходимо вышлю портфолио для использования в баннерах (например до и после). [b]Размеры: [/b] 1200*628 ...

    Баннер для InstagramРетушь фото
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад