Необходимо сделать баннер, для Instagram. Цель баннера - оформление записи прямых эфиров, что бы посетитель аккаунта в Instagram мог легко найти и просмотреть запись нужного ему эфира. Нужно баннер сделать как шаблон, в котором можно будет ...
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Нужно создать Баннеры (анимация) для рекламных постов в instagram для стоматологической клиникиБаннер для InstagramБаннеры15 заявокЗакрыт4 года назад
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Привет сделали мне баннер он мне не нравится, нужно сделать по лучше, пример пришлю.Баннер для InstagramЗавершен4 года назад
Задание предельно простое. Нужен продающий баннер для рекламы в пабликах. Товар: термокружки старбакс. ТЗ нет доверяю вашему экспертному мнению)).Баннер для InstagramОбработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам требуются баннеры не для сайта, а для инстаграм-аккаунта. Вместе с откликом на объявление, пожалуйста, прикрепляйте свое портфолио именно с работами для инстаграм! Изучите ТЗ. Размер - квадрат (стандартный для инстаграм). Необходимо сделать до пятницы 25.01.Баннер для InstagramБаннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад
[u][b]Задача: [/b][/u] Разработать оформление: * группы ВК (обложка, аватар, wiki-меню,шаблон для постов, баннер) * группа Instagram (аватарка, шаблон для постов, баннер) * группа Facebook (аватарка, обложка, шаблон для постов, баннер) [u][b]Условия: [/b][/u] Оплата договорная, готовы обсуждать. ...Баннер для FacebookБаннер для InstagramБаннеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
[b]ЧТО СДЕЛАТЬ [/b]Нарисовать 1 рекламный баннер для Instagram (квадрат). [b]БАННЕР [/b]Квадрат (1-высота, 1 - ширина). Размер: 1080 x 1080 px [b]ПРИМЕР [/b]Во вложении три примера и картинка для баннера. 1 пример: нравится расположение текста, шрифты (в нашем баннере будет то же 4 ...Баннер для InstagramЗавершен6 лет назад
Нужен человек, который на регулярной основе сможет делать баннеры такого плана для Instagram https://www.instagram.com/onlinepokerstats/ https://www.instagram.com/pokerstatistics/ Нужно красиво вместить на картинку преимущества, логотип и покерную символику, также как в примерах выше Так как работа несложная, сроки выполнения очень строгие. До ...Баннер для InstagramБаннеры6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен баннер для instagram под конкурс. Чтобы было понятно, суть конкурса: рассказать историю отом, что для вас быть мамой и как изменилась ваша жизнь после рождения сына или дочки. Это может быть слоган или небольшая история. ...Баннер для InstagramБаннеры5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо сделать 2 баннера, после согласования победителя и баннера нужно будет их разрезать на 9 частей, чтобы можно было выложить в Instagram Баннер 1 · Подобрать тематическую картинку высокого качества (для Instagram) на тему «бизнес-коучинг»,«консалтинг», «развитие бизнеса». · Разместить на ...Баннер для InstagramЗавершен8 лет назад
[b]Описание:[/b] Баннеры нужны для рекламы сайта по ретуши фотографий в соц. сетях. Текст на баннерах сделайте произвольный, как шаблон, потом сам поправлю. Если необходимо вышлю портфолио для использования в баннерах (например до и после). [b]Размеры: [/b] 1200*628 ...Баннер для InstagramРетушь фотоЗавершен8 лет назад