Перерисовать логотип

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Завершен14 заявок353 просмотра

Сайт: http://floors.kz/

Необходимо изменить дизайн логотипа, и еще текст изменить на  FLOORS SHOP все виды напольных покрытий

4 года назад
akma_1810
Акмарал 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

boegur
Андрей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Заказала перерисовать логотип, предложил варианты и все понравилось. Сразу же заказала нарисовать баннер для крупной распечатки с этим лого, сделал все за 2 часа, чему я ОЧЕНЬ благодарна! Рекомендую!
технические задания ясные и понятные, все время была на связи. рекомендую.

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