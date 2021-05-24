Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо сделать логотип и следующим заказом еще визитку и фирменный бланк. Страница в фигме https://www.figma.com/file/4uNgyebUTha7FmNRLw6G1G/Yacht_Charter_2 Общая инфа - Фирма для которой ...
Перерисовать логотип
Сайт: http://floors.kz/
Необходимо изменить дизайн логотипа, и еще текст изменить на FLOORS SHOP все виды напольных покрытий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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