Логотип для магазина товаров для животных

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Завершен28 заявок567 просмотров

Необходимо разработать логотип и предоставить исходники в векторе

4 года назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Не первый раз обращаюсь за разработкой логотипа. Быстрые сроки, понимание задачи с первого раза и быстрое выполнение корректировок. Рекомендую!
Работаем с Булатом не первый раз, как всегда все супер. Полное понимание задачи, оперативная связь, оплата своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
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7 месяцев назад
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Антон
 
39 лет
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