Логотип и вывеска для кафе.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки1921 просмотр
#1$20

Здравствуйте.

Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня.

1. Местонахождение в центре города.

2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока нет)

- Нужно сделать красивую вывеску + логотип для названия ROKS (РОКС).

- Из за того, что мы не можем сделать вывеску на английском языке, нужно придумать так, чтоб не было четкого английского, как то смешать с русскими буквами, а логотип можно делать чисто с английскими буквами.

- Цвета черный фон, белые буквы

- Размер вывески должен быть 3100х600 мм

4 года назад
rog2908
Олег 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Камила
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елизавета
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
53 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марк
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Эд
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад
Мирослав
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олеся
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Степан
 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
101 отзыв
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Максим
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
27 отзывов
4 года назад
Марина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип компании

    Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв) Теги, которые необохимо передать в лого:1. Нефтегазовая сфера  2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать уникальный логотип для детского магазина

    Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров. Цветовая ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать логотип

    Создать логотип для ООО "Споруда-Механикс", которая занимается арендой строительной техники (экскаваторы, краны и т.д.)

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Компания TOUCHR ,рекрутинговое агенство для гостиничного бизнеса также оказывает услуг в сфере жкх жилых и комерческих обьектов проходит полный ребрандинг ищем создателя креативного логотипа.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лого для проекта

    Нужно лого для проекта. Тема политическая партия. Название "Єдина Україна". Лого придумайте сами в любом стиле , мне главное быстро. Спасибо.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать уникальный логотип для магазина

    $20

    Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для мебельного магазина Zoreva Home Ассортимент магазина детская мебель , матрасы, подушки для, текстиль , в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление домашнего интерьера, поэтому ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    4 года назад