Логотип и вывеска для кафе.

# 1 — $ 20

Здравствуйте.

Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня.

1. Местонахождение в центре города.

2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока нет)

- Нужно сделать красивую вывеску + логотип для названия ROKS (РОКС).

- Из за того, что мы не можем сделать вывеску на английском языке, нужно придумать так, чтоб не было четкого английского, как то смешать с русскими буквами, а логотип можно делать чисто с английскими буквами.

- Цвета черный фон, белые буквы

- Размер вывески должен быть 3100х600 мм