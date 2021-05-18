Создать логотип для ООО "Споруда-Механикс", которая занимается арендой строительной техники (экскаваторы, краны и т.д.)
Разработать уникальный логотип для детского магазина
Добрый день.
Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids
Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров.
Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика использование теплых и мягких тонов, возможно шоколадно-молочный можно использовать в сочетании , но если Вы считаете, что такой цвет не подходит, то предложенные Вами будем рассматривать.
В результате хочется получить логотип в формате *cdr, и в *.png (в цветном и черно-белом варианте).
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