Разработать уникальный логотип для детского магазина

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Закрыт31 заявка1384 просмотра
#1$21

Добрый день.

Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids

Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров.

Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика использование теплых и мягких тонов, возможно шоколадно-молочный можно использовать в сочетании , но если Вы считаете, что такой цвет не подходит, то предложенные Вами будем рассматривать.

В результате хочется получить логотип в формате *cdr, и в *.png (в цветном и черно-белом варианте).

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