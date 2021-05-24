Создать дизайн логотипа и визитки

Огромное спасибо Юлии за проделанную работу! Мы понимали друг друга с полуслова, а поэтому и результат получился замечательный. Юлия очень терпеливо корректировала некоторые моменты в дизайне, т.к. иногда мне нужно было проверить, насколько красиво будет смотреться та или иная маленькая деталь или шрифт в общей композиции. Но в конечном итоге я получила отличный логотип, единый стиль визитки, прайса и наклеек для своих продуктов. Еще раз благодарю за проделанную работу!