Создать дизайн логотипа и визитки

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Завершен11 заявок562 просмотра

Я визажист, хочу создать логотип своего бренда, а также визитку и подарочные сертификаты в едином стиле.

4 года назад
guest_16210806492089
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$68
5 дней
Escrow
Огромное спасибо Юлии за проделанную работу! Мы понимали друг друга с полуслова, а поэтому и результат получился замечательный. Юлия очень терпеливо корректировала некоторые моменты в дизайне, т.к. иногда мне нужно было проверить, насколько красиво будет смотреться та или иная маленькая деталь или шрифт в общей композиции. Но в конечном итоге я получила отличный логотип, единый стиль визитки, прайса и наклеек для своих продуктов. Еще раз благодарю за проделанную работу!
Отличный заказчик. Всегда была на связи, оплата во время. Четкая постановка задачи! Рекомендую к сотрудничеству.

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