Логотип для бара/ресторана

Логотип в стиле неоновой вывески. Название "Tomorrow" где T- бокал мартини, RR силуэт а-ля Джессика Рэббит. Вариант с бокалом и без, что бы не было перебора.

Само слово зеленым, R и T можно выделить фиолетовым цветом. Сразу версия с адаптацией под вывеску. Оплата договорная