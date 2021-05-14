Нужен логотип с вариантом оформления вывески для вегетарианского бара/ресторана. ТЗ по запросу. Цена договорная, срок исполнения 20.05
Логотип для бара/ресторана
Логотип в стиле неоновой вывески. Название "Tomorrow" где T- бокал мартини, RR силуэт а-ля Джессика Рэббит. Вариант с бокалом и без, что бы не было перебора.
Само слово зеленым, R и T можно выделить фиолетовым цветом. Сразу версия с адаптацией под вывеску. Оплата договорная
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