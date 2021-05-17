Разработать уникальный логотип для магазина

# 1 — $ 20

Добрый день.

Нужно разработать уникальный логотип для мебельного магазина Zoreva Home

Ассортимент магазина детская мебель , матрасы, подушки для, текстиль , в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление домашнего интерьера, поэтому акцент в логотипе на мебель делать не нужно.

Возможно рассмотрение варианта логотипа со слоганом "Ваше воображение, наше воплощение".

Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика использование теплых тонов , возможно шоколадно-молочный можно использовать в сочетании , но если Вы считаете, что такой цвет не подходит, то предложенные Вами будем рассматривать.

В результате хочется получить логотип в формате *cdr, и в *.png (в цветном и черно-белом варианте).