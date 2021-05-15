Доработка логотипа

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Закрыт19 заявок712 просмотров

Необходимо доделать логотип с уникальным шрифтом и макет визитки.

В аттаче референс по стилистике и цветам 

4 года назад
alipetskiy
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Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки
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