Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для мебельного магазина Zoreva Home Ассортимент магазина детская мебель , матрасы, подушки для, текстиль , в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление домашнего интерьера, поэтому ...
Лого для проекта
Нужно лого для проекта. Тема политическая партия. Название "Єдина Україна". Лого придумайте сами в любом стиле , мне главное быстро. Спасибо.
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