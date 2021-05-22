Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв)

Теги, которые необохимо передать в лого:

1. Нефтегазовая сфера

2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно

Название снизу лого или справа

Цвета:

1. не яркие (ближе к оттенкам синего, красного)

2. максимум 3

3. желтельно использовать градиент или объемный рисунок

Примеры приложил:

1,2 - анализ, без указания на сферы

3- что то похожее на то что нужно, но скучно