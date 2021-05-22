Разработать логотип компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок1146 просмотров

Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв)

  • Теги, которые необохимо передать в лого:
1. Нефтегазовая сфера 

2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно

  • Название снизу лого или справа
  • Цвета:
1. не яркие (ближе к оттенкам синего, красного)

2. максимум 3

3. желтельно использовать градиент или объемный рисунок

  • Примеры приложил:
1,2 - анализ, без указания на сферы

3- что то похожее на то что нужно, но скучно

4 года назад
dmi_rud
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
4 года назад
$35
3 дня
Отличный специалист своего дела. Работа выполнена качественно, с соблюдением всех пожеланий клиента и намного быстрее оговоренных сроков. Предоставил несколько вариантов на выбор. Финальный вариант был доработан с комментариями клиента и представлен в короткий срок. Рекомендую данного специалиста!
Благодарю Дмитрия за интересный проект. Только позитивное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Дарья
 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
115 отзывов
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
47 отзывов
4 года назад
Елена
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
78 отзывов
4 года назад
Милослава
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
4 года назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
4 года назад
Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
200 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
Наталья
 
42 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
4 года назад