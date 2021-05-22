Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров. Цветовая ...
Разработать логотип компании
Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв)
- Теги, которые необохимо передать в лого:
2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно
- Название снизу лого или справа
- Цвета:
2. максимум 3
3. желтельно использовать градиент или объемный рисунок
- Примеры приложил:
3- что то похожее на то что нужно, но скучно
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