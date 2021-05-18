Нарисовать логотип лазертаг-клуба "Добрыня"

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Закрыт20 заявок1211 просмотров

нарисовать фигуру богатыря (можно просто тенями) с лазертагом для логотипа

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