Разработка логотипа для туристического агента

# 1 — $ 60

Название Adrian travel boutique.

Компания будет заниматься организацией индивидуальных путешествий премиум сегмента.

Лучшие отели 5* по всему миру, аренда яхт, островов, частных самолётов и т.д.

Небольшая Бутиковая компания с персонализированным подходом к каждому клиенту.

Сотрудничество только с проверенными партерами.

14 лет опыт в туризме.

Нужно создать современный красивый логотип отображающий специфику компании.

Цветовая гамма:

Белый+

1)мятный и серебряный

или

2)мятный и фиолетовый

Написание лого я вижу так:

Adrian крупно и внизу мельче калиграфией travel boutique

Можно покреативить на тему, что это БУТИК путешествий.

Прикрепляю примеры логотипов которые нравятся, примеры цветов которые нравятся заказчику и определяются как "мятный"