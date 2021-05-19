Разработка логотипа для туристического агента

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт50 заявок1950 просмотров
#1$60

Название  Adrian travel boutique.

Компания будет заниматься организацией индивидуальных путешествий премиум сегмента.

Лучшие отели 5* по всему миру, аренда яхт, островов, частных самолётов и т.д.

Небольшая Бутиковая компания с персонализированным подходом к каждому клиенту.

Сотрудничество только с проверенными партерами.

14 лет опыт в туризме.

Нужно создать современный красивый логотип отображающий специфику компании.

Цветовая гамма:

Белый+

1)мятный и серебряный

или

2)мятный и фиолетовый

Написание лого я вижу так:

Adrian крупно и внизу мельче калиграфией travel boutique

Можно покреативить на тему, что это БУТИК путешествий.

Прикрепляю примеры логотипов которые нравятся, примеры цветов которые нравятся заказчику и определяются как "мятный"

4 года назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Мила
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Марк
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Эдуард
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рустам
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Ольга
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
234 отзыва
4 года назад
Евгений
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Мухаммет
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арман
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Наталья
 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
35 отзывов
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
158 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Бейбарс
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Любовь
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мирослав
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
42 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Людмила
 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
21 час назад
63 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Степан
 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
101 отзыв
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Алина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
7 дней назад
11 отзывов
4 года назад
Кристина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Андрей
 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ксения
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ірина
 
56 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Жанара
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Корнев
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип и вывеска для кафе.

    Здравствуйте. Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня. 1. Местонахождение в центре города. 2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для детской школы балета

    Логотип в одном (силуэт) или двух цветах для детской школы балета. Девочка-балерина. После выбора варианта лого нужно будет изобразить девочку в 5-6 позах (на выходе 5-6 картинок одного лого)

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать логотип компании

    Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв) Теги, которые необохимо передать в лого:1. Нефтегазовая сфера  2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать уникальный логотип для детского магазина

    Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров. Цветовая ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать логотип

    Создать логотип для ООО "Споруда-Механикс", которая занимается арендой строительной техники (экскаваторы, краны и т.д.)

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Компания TOUCHR ,рекрутинговое агенство для гостиничного бизнеса также оказывает услуг в сфере жкх жилых и комерческих обьектов проходит полный ребрандинг ищем создателя креативного логотипа.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лого для проекта

    Нужно лого для проекта. Тема политическая партия. Название "Єдина Україна". Лого придумайте сами в любом стиле , мне главное быстро. Спасибо.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать уникальный логотип для магазина

    $20

    Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для мебельного магазина Zoreva Home Ассортимент магазина детская мебель , матрасы, подушки для, текстиль , в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление домашнего интерьера, поэтому ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    4 года назад