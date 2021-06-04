Здравствуйте. Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня. 1. Местонахождение в центре города. 2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока ...
Разработка логотипа
Нужен логотип для компании по производству мороженного.
Т/З по запросу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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