Срисовать железнодоржные пути, автомагистрали и дороги с яндекс карт

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Закрыт4 заявки458 просмотров

Европа, Страны персидского залива, Азия

Для начала нужно срисовать границы государств с яндекс карт (т.е. сами государства по отдельности) в векторе .

Потом нужно наложить на них дороги, железные дороги, и большие населенные пункты (тоже с яндекс карт)

Начало у карты есть, работал в Illustrator. Желательно работу продолжить в ней же.

4 года назад
guest_16196265887175
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

boegur
Андрей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
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4 года назад
$150
10 дней
Не правильно понял задачу, убил и свое и мое время. Проделанную работу не передал, просто пропал.

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boegur
Андрей 
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