Необходимо нарисовать логотип для Ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края Возможно комбинация из сплетения рук (поддержка, помощь), дерева, сердца. Включает в себя название организации. Рисунок в векторном формате CorelDraw.
Срисовать железнодоржные пути, автомагистрали и дороги с яндекс карт
Европа, Страны персидского залива, Азия
Для начала нужно срисовать границы государств с яндекс карт (т.е. сами государства по отдельности) в векторе .
Потом нужно наложить на них дороги, железные дороги, и большие населенные пункты (тоже с яндекс карт)
Начало у карты есть, работал в Illustrator. Желательно работу продолжить в ней же.
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