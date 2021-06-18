Срисовать железнодоржные пути, автомагистрали и дороги с яндекс карт

Европа, Страны персидского залива, Азия

Для начала нужно срисовать границы государств с яндекс карт (т.е. сами государства по отдельности) в векторе .

Потом нужно наложить на них дороги, железные дороги, и большие населенные пункты (тоже с яндекс карт)

Начало у карты есть, работал в Illustrator. Желательно работу продолжить в ней же.