2D концепты и иллюстрации окружения для новой игры

Мы ищем талантливого и опытного 2D художника, в команду разработки нового неанонсированного проекта, который умеет и любит создавать эффектные концепты будущих игровых 2D иллюстраций.

Старт сейчас, время работы над проектом – примерно 6 мес.

Чем нужно сделать: · Создавать 2D- концептов и иллюстраций городских зданий, и объектов окружения для нового проекта (не персонажей); (исходники в psd)

· Отрисовка и финализация разнообразного контента игры (окружение, элементы локации, за исключением персонажей). · Работать над другими графическими материалами для проекта (фоны, иллюстрации);