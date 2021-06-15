2D концепты и иллюстрации окружения для новой игры

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Закрыт15 заявок635 просмотров

Мы ищем талантливого и опытного 2D художника, в команду разработки нового неанонсированного проекта, который умеет и любит создавать эффектные концепты будущих игровых 2D иллюстраций.

Старт сейчас, время работы над проектом – примерно 6 мес.

Чем нужно сделать: ·         Создавать 2D- концептов и иллюстраций городских зданий, и объектов окружения для нового проекта (не персонажей); (исходники в psd)

·         Отрисовка и финализация разнообразного контента игры (окружение, элементы локации, за исключением персонажей). ·         Работать над другими графическими материалами для проекта (фоны, иллюстрации);

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SilverFoxLab
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