Svg экспортировать/перерисовать в Psd и ai

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Закрыт1 заявка360 просмотров

Здравствуйте. Необходимо перевести/перерисовать три файла вформат Photoshop и иллюстратор

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад

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