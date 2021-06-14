CorealDraw перерисовка

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Закрыт22 заявки737 просмотров

Изобразите данную картинку средствами CorelDraw как можно ближе к оригиналу.

CorelDRAW
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