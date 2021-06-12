Нарисовать герб департамента

Юля, привет! Увидела твои работы и хотела поинтересоваться сколько будет стоить наш заказ.

Я работаю в IT компании и являюсь проджект менеджером. Для своего IT департамента хочу, чтобы у нас появился свой герб (это ребятам подарок на нашу годовщину работы).

Я примерно нарисовала, схематично естественно, что хотела бы видеть.

Это щит, который держат гиены (просто мы иногда обсуждаем в шутку наших сотрудников), на щите рыцарский шлем. Сам щит разделен на 2 стороны, на одной - сокол держащий ключ (ключ от нашей серверной), на другой солнце и павлин. Обилие птиц, потому что у нас много сотрудников с птичими фамилиями) Ну и внизу подпись на французском - наш лозунг. В общем, более подробно не имеет смысла сейчас писать, все это можно обсудить при договоре)

Все это я хотела бы в электронном виде видеть, чтобы можно было распространять и печатать.

Подскажи, пожалуйста, как у тебя по загрузке и сколько будет примерно стоить такая работа?