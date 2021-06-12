Убрать прозрачные слои и тени

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки536 просмотров

Добрый день.

Необходимо убрать прозрачные слои либо заменить их не прозрачными слоями. А также тенью заменить слоями.

Свэга анимация не поддерживает тени и прозрачные слои.

Подробности в личку

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Сотрудничество не состоялось
Неправильно поняли друг друга. Сотрудничество не получилось.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Елена
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 года назад
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
4 года назад