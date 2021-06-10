Инфографика на 20 товаров (для WB)

Требуется создать ИГ на 20 товаров

требования:

- Вам кидают фото с телефона/не обработанное предметное, надо найти в

сети фото такого товара (оно точно есть), либо если нет, мы его вам

присылаем.

- Фото товара должно быть “СОЧНОЕ” - это важно

- Товар на белом фоне.

- Размеры: ширина 900, высота 1200 пикселей

- в зависимости от объема информации, 2-3 инфографики на товар:

4.1) Главное изображение:

Инфографика - название/преимущества товара (инфографика должна быть не яркой, самым ярким на картинке должен быть ТОВАР)

4.2) Второе изображение:

Инфографика - конкурентные преимущества/применение товара/удобство

4.3) Третье изображение:

Инфографика - размеры/комплектация

4.4) Четвертое- фото в жизни-

Примеры инфографик

https://www.wildberries.ru/catalog/27888562/detail.aspx?targetUrl=AB

https://www.wildberries.ru/catalog/24812376/detail.aspx?targetUrl=MI

https://www.wildberries.ru/catalog/4554392/detail.aspx?targetUrl=ES