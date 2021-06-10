Для изготовления подарочного изделия требуется дописать в стихотворение несколько строк, рукой К.Симонова. Почерк должен быть максимально похожим. Необходим опытный исполнитель свободно владеющий имитацией почерков"от руки".
Инфографика на 20 товаров (для WB)
Требуется создать ИГ на 20 товаров
требования:
- Вам кидают фото с телефона/не обработанное предметное, надо найти в
сети фото такого товара (оно точно есть), либо если нет, мы его вам
присылаем.
- Фото товара должно быть “СОЧНОЕ” - это важно
- Товар на белом фоне.
- Размеры: ширина 900, высота 1200 пикселей
- в зависимости от объема информации, 2-3 инфографики на товар:
4.1) Главное изображение:
Инфографика - название/преимущества товара (инфографика должна быть не яркой, самым ярким на картинке должен быть ТОВАР)
4.2) Второе изображение:
Инфографика - конкурентные преимущества/применение товара/удобство
4.3) Третье изображение:
Инфографика - размеры/комплектация
4.4) Четвертое- фото в жизни-
Примеры инфографик
https://www.wildberries.ru/catalog/27888562/detail.aspx?targetUrl=AB
https://www.wildberries.ru/catalog/24812376/detail.aspx?targetUrl=MI
https://www.wildberries.ru/catalog/4554392/detail.aspx?targetUrl=ES
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