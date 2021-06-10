Инфографика на 20 товаров (для WB)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок609 просмотров

Требуется создать ИГ на 20 товаров 

требования:

- Вам кидают фото с телефона/не обработанное предметное, надо найти в

сети фото такого товара (оно точно есть), либо если нет, мы его вам

присылаем.

- Фото товара должно быть “СОЧНОЕ” - это важно

- Товар на белом фоне.

- Размеры: ширина 900, высота 1200 пикселей

- в зависимости от объема информации, 2-3 инфографики на товар:

4.1) Главное изображение:

Инфографика - название/преимущества товара (инфографика должна быть не яркой, самым ярким на картинке должен быть ТОВАР)

4.2) Второе изображение:

Инфографика - конкурентные преимущества/применение товара/удобство

4.3) Третье изображение:

Инфографика - размеры/комплектация

4.4) Четвертое- фото в жизни-

Примеры инфографик

https://www.wildberries.ru/catalog/27888562/detail.aspx?targetUrl=AB

https://www.wildberries.ru/catalog/24812376/detail.aspx?targetUrl=MI

https://www.wildberries.ru/catalog/4554392/detail.aspx?targetUrl=ES

4 года назад
Geptil6
Никита 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Регина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Анна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Руслан
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Виктория
 
25 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
32 отзыва
4 года назад
Роман
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
23 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Наташа
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
4 года назад