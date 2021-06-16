Анимированные стикеры

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок598 просмотров

Нужно нарисовать анимированные стикеры для телеграм в количестве 8 штук. Персонаж - маленький мастер йода 

4 года назад
bluerednight
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

howardrohan
Дмитрий 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
$200
7 дней
Escrow
Отличный художник, сделал превосходные анимированные стикеры за очень короткий срок! Супер, рекомендую
Заказчик адекватный: задачи поставлены понятно, всегда на связи, оплата быстрая, отношение к исполнителю положительное. Безусловно рекомендую для сотрудничества!

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howardrohan
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