Сделать заставки для видеоматериал Ютуба

Нужно разработать интересные, понятные и завлекающие заставки (банер) для всех видеоматериалах размещенном на Ютубканале https://www.youtube.com/channel/UCG5Bn94lbt_QYl1auQCP25w ТЗ на дизайн каждого не дам. Исполнитель должен сам по видео и по имеющимся заставка м подобрать красочную заставку и нанести читабельный

текст. Цену выставляйте сразу за все баннеры.