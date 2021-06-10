Сделать заставки для видеоматериал Ютуба

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок494 просмотра

Нужно разработать интересные, понятные и завлекающие заставки (банер) для всех видеоматериалах размещенном на Ютубканале https://www.youtube.com/channel/UCG5Bn94lbt_QYl1auQCP25w ТЗ на дизайн каждого не дам. Исполнитель должен сам по видео и по имеющимся заставка м подобрать красочную заставку и нанести читабельный

текст. Цену выставляйте сразу за все баннеры.

4 года назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Семён
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Маша
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вера
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Руслан
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иронов
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Влад
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад