Нарисовать интерьер кукольного домика

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Закрыт8 заявок1111 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

Нужен рисунок, который будет напечатан на стенах кукольного домика изнутри — собственно стены и стоящие вдоль них и висящие элементы: шкафы, вазы, картины, лестницы, камин в гостиной и т.д. При желании можно нарисовать продолжение комнат.

Всего комнат пять: прихожая (по желанию можно сделать гардеробную), гостиная, кухня, ванная, спальня или комната для игр, размер стен – 20х20 см, рисунок нужен только на одну стену в каждой комнате.

По стилю. Снаружи домик будет фахверковый с черепичной крышей. В фотосессии с ним будут участвовать куклы, фото которых во вложенном файле. Комнаты должны быть сочетаться друг с другом и с куклами.

Нужно отдельными объектами сделать стены и отдельными – каждый элемент. Разрешение – не менее 300, формат файла – мне удобнее в Corel, но можно и в Photoshop со слоями или отдельными файлами TIF с прозрачным фоном.

Порядок работы: сначала вопросы от вас, потом предварительный эскиз на согласование, потом более детальный эскиз на согласование и только потом доработка.

Жду предложения по цене, срокам и по вашему видению такого домика.

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