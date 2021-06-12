Добрый день. Необходимо убрать прозрачные слои либо заменить их не прозрачными слоями. А также тенью заменить слоями. Свэга анимация не поддерживает тени и прозрачные слои. Подробности в личку
Оцифровка графиков
Необходимо оцифровать графики, которые когда-то строились по экспериментальным данным. Числовые значения представить в виде таблицы Excel. Срочно.
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