Оцифровка графиков

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Закрыт3 заявки736 просмотров

Необходимо оцифровать графики, которые когда-то строились по экспериментальным данным. Числовые значения представить в виде таблицы Excel. Срочно.

4 года назад
guest_16196130744428
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