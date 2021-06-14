Нарисовать интерфейсы для игр

Необходимо нарисовать интерфейсы для карточных игр (типа покерстарс), шахматы как тут https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetstartgames.chess&hl=ru&gl=US, нарды в такой же концепции и др. Все должно быть на высоком уровне. Платим хорошо.