Нарисовать интерфейсы для игр

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Закрыт3 заявки530 просмотров

Необходимо нарисовать интерфейсы для карточных игр (типа покерстарс), шахматы как тут https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetstartgames.chess&hl=ru&gl=US, нарды в такой же концепции и  др. Все должно быть на высоком уровне. Платим хорошо.

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guest_15991462536127
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