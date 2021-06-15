Перевести 3 картинки из формата PNG в формат " кривых "

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Завершен7 заявок372 просмотра

Перевести 3 картинки из формата PNG в формат " кривых ". (возможно Corel или что там, я не специалист )

То есть на выходе мне нужно получить файлы, которые можно распечатывать на большие размеры и использовать.

Прошу откликнуться толковых специалистов.

4 года назад
DenzelCH
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Airat_Ufa
Айрат 
37 лет
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4 года назад
$4
1 день
Escrow
Всем доброго дня. Удачных сделок. Работы с хорошими специалистами. Сегодня отработал небольшой заказ с Айратом. Человек быстро ответил на мою заявку, также оперативно выполнил задание. С моей стороны положительный отзыв на 100% и возможно дальнейшая работа по другим проектам.
Спасибо, Денису за взаимопонимание в работе! Рекомендую)

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