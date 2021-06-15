Здравствуйте. Необходимо Нарисовать в векторе. https://youtube.com/shorts/cYFTlMjBjL0?feature=share На шапку Добавить логотип компании следующим заданием будет Нарисовать анимацию м экспортировать в svg. Поэтому в приоритете заявки кто умеют и ...
Перевести 3 картинки из формата PNG в формат " кривых "
Перевести 3 картинки из формата PNG в формат " кривых ". (возможно Corel или что там, я не специалист )
То есть на выходе мне нужно получить файлы, которые можно распечатывать на большие размеры и использовать.
Прошу откликнуться толковых специалистов.
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