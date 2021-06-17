Из растра в вектор

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Закрыт25 заявок752 просмотра

Требуется перевести изображение из растра в вектор. Радиус круга 88мм. На выходе cdr и ai.

Оплата по факту на карту Привата.

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