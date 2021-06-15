Здравствуйте. Необходимо Нарисовать в векторе. https://youtube.com/shorts/cYFTlMjBjL0?feature=share На шапку Добавить логотип компании следующим заданием будет Нарисовать анимацию м экспортировать в svg. Поэтому в приоритете заявки кто умеют и ...
Необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai
Уважаемые фрилансеры, необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai.
Изображения к сожалению в исходнике нет.
https://applications.kz/ - cамый первый баннер. (там где телефон)
Сделать нужно срочно)
Заявки фрилансеров
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