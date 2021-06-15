Необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai

$5
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Закрыт6 заявок501 просмотр

Уважаемые фрилансеры, необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai.

Изображения к сожалению в исходнике нет.

https://applications.kz/ - cамый первый баннер. (там где телефон)

Сделать нужно срочно)

4 года назад
a-luxkz
Иван 
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