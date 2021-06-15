Создать постеры для рекламы в соцсетях

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Закрыт9 заявок574 просмотра

Добрый день, нужно создать 10 постеров для рекламы в соцсетях. Рекламировать будем автосервис и его услуги.

Темы постеров:

Ремонт и обслуживание автомобилей VAG

Капитальный ремонт Двигателя

Замена Масла

Чип Тюнинг

Удаление катализаторов

Ремонт механических коробок передач

Замена ГРМ

Замена Тормозных колодок

Диагностика и ремонт

Ремонт подвески

Каждый постер можно сделать уникальным по моделью авто.

В общем нужны заготовки с исходниками.

4 года назад
omi4
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