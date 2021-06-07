Требуется создать логотип для магазина женской уходовой косметики с названием «SketchSkin” Должен помещаться на профильном фото в Инстаграмм и красиво смотрится на визитках и сайте. Выполнен в нежных цветах. Также можно как-то использовать ...
Разработка логотипа
Требуется разработать логотип на основе существующего
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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