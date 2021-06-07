Разработка логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка123 просмотра

Требуется разработать логотип на основе существующего

4 года назад
webiland
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Спасибо за работу, приятно было сотрудничать с вами.
Коммуникация на высоте, приятный человек:) Оплата моментальная! Рекомендую и надеюсь на будущее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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