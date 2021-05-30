Логотип

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Добрый день.

Необходимо сделать логотип для WA/youtube

+ чтобы как заставка была в начале видео.

Тематика: Рыбалка, лодки, отдых на природе с друзьями.

Канал называется "3 лодки".

Пример контента по ссылке https://youtu.be/gHxBnEn2EYE

Если требуются какие-то уточнения готов предоставить детали.

Заранее спасибо.

4 года назад
guest_1622455341903
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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