Logo, Key Chief

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка107 просмотров

Елена,

Нам понравилось Ваше предложение.

4 года назад
el0082
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
18 часов назад
4 года назад
$100
1 день
Escrow
Отличная работа!!!!
Спасибо за интересный проект. Хорошая постановка задачи, четкая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
18 часов назад
4 года назад