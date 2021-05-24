Логотип

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Добрый день, интересует разработка интересного логотипа для компании Автоподбор Гродно.

https://vk.com/silvoden вот наша группа

По результату логотипа надо будет разработать карточки и всякие иконки для оформления групп в соц. сетях

4 года назад
andrewos007
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов
4 года назад

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