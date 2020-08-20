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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
++++++++++
Ответный отзыв
+++++++++++
$50
10 баллов
3 года назад
Анатолий справился с задачей на ура. Очень доволен качеством работы. Буду в преть с ним работать. Всем советую.
Ответный отзыв
Отличный клиент, все четко и по делу, было приятно поработать и с удовольствием готов поработать еще. Спасибо за заказ.