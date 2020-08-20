designwo

Анатолий Хартя designwo

 
27 летМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
«God is a Designer»

Tilda 

Web/Graphic Design

HTML/CSS/Botstrap

Logo

Branding

Sketch

Figma

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

HTMLCSSFigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сделать лейдинг на tilda
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Ответный отзыв
suruceanu
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Создать дизайн
Анатолий справился с задачей на ура. Очень доволен качеством работы. Буду в преть с ним работать. Всем советую.
Отличный клиент, все четко и по делу, было приятно поработать и с удовольствием готов поработать еще. Спасибо за заказ.
Ответный отзыв