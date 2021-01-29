Сделать рекламный ролик автошколы

Необходим монтаж 4х минутного ролика в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...). Ознакомиться можно здесь: https://soundcloud.com/eljh/but-no-winter-lasts-forever-1 Жанр трека lo-fi house, поэтому хочется увидеть нечто необычное Главный критерий - отсутствие проблем с авторскими правами. Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все исходники предоставлю, сделать под легкую музыку.
Нужны примеры ваших работ
Цены и сроки тоже укажите пожалуйста
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