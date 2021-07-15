Работаем удаленно, но тесно

Видеомонтажер, фотограф, дизайнер, журналист

Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, а также смонтировать видео? Чтобы оно работало на вас, а конкуренты остались позади? Тогда вы обратились по адресу.

Мне важно быть для вас максимально полезным. Я буду рад помочь вам со следующими услугами:

• Продающими рекламными роликами

• Четкими и понятными обучающими роликами

• Корпоративными видеопрезентациями компаний

• Эффектной 3д визуализацией

• Красочными видеозаставками

Почему вам понравится со мной работать:

• Ваше видео будет продавать. Я сам бизнесмен, понимаю суть бизнеса изнутри, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.

• Бесплатная консультация. Я готов вам показать, как работают видеоролики, какие бывают варианты, и, какие видео подойдут для вашего бизнеса.

Я являюсь руководителем компании и поэтому мы можем работать как по наличному, так и по безналичному расчету.

Уверен, что мы найдем с вами общий язык и я сделаю все, чтобы Вы остались довольны работой.

Будьте первыми, будьте впереди! А наш маленький секрет успеха мы сохраним.