Монтаж видеороликов, обработка фотографий

Работаю в: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Audition.

К каждому заказу отношусь ответственно, с интересом. Работаю по ТЗ и без него. Конструктивные предложения, если это необходимо.

Всегда в срок.