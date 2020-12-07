Монтаж видеороликов, обработка фотографий
Работаю в: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Audition.
К каждому заказу отношусь ответственно, с интересом. Работаю по ТЗ и без него. Конструктивные предложения, если это необходимо.
Всегда в срок.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Очень круто
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик, чёткое ТЗ, знает, что хочет получить в итоге. Оплата без проблем
$5
10 баллов
3 года назад
Быстрое и качественное выполнение работы! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата по факту без проблем. Быстрая коммуникация. Очень интересное, нетипичное задание.