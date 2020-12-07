xceed

Артём xceed

 
34 годаРоссия/Белово
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж видеороликов, обработка фотографий

Работаю в: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Audition.

К каждому заказу отношусь ответственно, с интересом. Работаю по ТЗ и без него. Конструктивные предложения, если это необходимо.

Всегда в срок.

PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
abzatzzz2
Вадим 
50 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
3 года назад
Создать ролик из статичных фотографий
Очень круто
Рекомендую. Отличный заказчик, чёткое ТЗ, знает, что хочет получить в итоге. Оплата без проблем
Ответный отзыв
malshakovgv
Григорий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Убрать моргание глаз в видео
Быстрое и качественное выполнение работы! Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата по факту без проблем. Быстрая коммуникация. Очень интересное, нетипичное задание.
Ответный отзыв